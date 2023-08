Internationale steun voor bedreigde schildpadden op Curaçao

WILLEMSTAD – Een onderzoeksproject naar groene zeeschildpadden op Curaçao, dat vorige maand is gestart, heeft inmiddels internationale steun gekregen. Zo hebben vijftig Engelse mariniers van de HMS Dauntless geholpen plastic op te ruimen uit een baai waar veel schildpadden verblijven.

De mariniers besteden woensdag via Twitter veel aandacht aan hun actie, waarbij ze niet alleen tweehonderd kilo plastic afval hebben opgeruimd, maar ook hebben geholpen bij het vangen en controleren van de schildpadden. Het project dat is gestart door de Sea Turtle Conservation Curaçao krijgt ook steun van wetenschappers van de Jefferson University in Philadelphia.

Doel van het onderzoek is te achterhalen waarom een groot deel van de schildpaddenpopulatie op het eiland de ziekte FP (Fibro Papillomatosis) heeft, die tumoren veroorzaakt. Plasticvervuiling in de zee zou een oorzaak hiervan kunnen zijn.

Met behulp van de Amerikaanse universiteit moet de precieze oorzaak worden aangewezen. Bij onderzoek in verschillende baaien op het eiland blijkt 80 procent van de gevangen schildpadden ziek te zijn. De dieren kunnen als gevolg van de groeiende tumoren overlijden. Sea Turtle Conservation Curacao hoopt door middel van het onderzoek te achterhalen hoe een grote sterfte van de groene zeeschildpadden kan worden voorkomen.