Interrupties en vragenuurtjes in Curaçaose parlement wellicht al deze maand mogelijk

WILLEMSTAD – De Raad van Ministers van Curaçao hebben het concept landsbesluit goedgekeurd waarmee een wijziging is geregeld van het reglement van orde van de Staten. Dat maakt formeel de weg vrij om in het parlement interrupties tijdens vergaderingen en vragenuurtjes toe te staan.

Met dat laatste kunnen ministers iedere twee weken mondeling in het parlement bevraagd worden. De Staten gingen eind vorig jaar akkoord met de wijziging van het reglement van orde.

Tot nog toe mogen parlementariërs onweersproken monologen houden en is discussiëren niet toegestaan. Gevolg van het niet mogen inhaken op dat wat collega’s te berde brengen was dat vragen vaak onbeantwoord bleven of ontwijkend werden beantwoord. Dat moet nu voorbij zijn.

Statenleden moeten via een remote-systeem de griffie-medewerker inlichten. Dat is te zien op een groot scherm. De voorzitter van de Staten wijst een interruptie toe.

Het eerste vragenuur wordt gehouden op 23 februari.