Interview met Yosephyah Isabella: 'Het is geen schande om hulp te vragen'

Door CareCaribbean

De Curaçaose Yosephyah Isabella wist als kind al dat hij tandarts wilde worden. Op zijn veertiende kreeg hij een beugel en toen was zijn interesse gewerkt. “Ik was nieuwsgierig naar hoe het allemaal werkte.”

Nu is hij 23 jaar en aan zijn master Tandheelkunde begonnen aan het Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA) in Amsterdam. Met geen dag spijt van zijn keuze.

Lange weg

Yosephyah – zeg maar Yoseph – heeft een lange weg afgelegd via het VSBO, de HAVO en het VWO om toegelaten te worden tot de studie Tandheelkunde. Drie middelbare scholen met eindexamen op het Maria Immaculata College (MIL) op Curaçao. “De laatste loodjes waren zwaar omdat ik ook al wat ouder was dan mijn klasgenoten.”

‘Mijn profielwerkstuk op de HAVO ging over mondkanker’

Doel

Zijn vastberadenheid is hierin doorslaggevend. Tijdens zijn middelbare schooltijd liep hij stage bij een orthodontist. Zijn profielwerkstuk op de HAVO deed hij over mondkanker. Zijn blik was al gericht op zijn einddoel: tandarts worden.

‘Ik had goede cijfers, maar het feit dat ik uit Curaçao kom zorgde er toch voor dat ik twijfelde of het mij zou lukken’

Selectie

In 2021, midden in de coronacrisis, nam hij deel aan de selectie voor tandheelkunde. Zijn goede CV, motivatiebrief en overgangscijfers gaven de doorslag. Ook moest hij een toets doen over drie wetenschappelijke artikelen.

“Ik had wel goede cijfers maar het feit dat ik uit Curaçao kom zorgde er toch voor dat ik twijfelde of het mij zou lukken.”

Hij werd toegelaten met rangnummer 56 op een totaal van 65 studenten die werden toegelaten. “Na de verlossende mail met een JA, heb ik mijn moeder besprongen!” Ze is zijn rolmodel, net als zijn oudere zus die rechten studeerde.

‘Ik vind het contact met patiënten leuk’

De studie

Yoseph vindt vooral de afwisseling tussen theorie en praktijk leuk. Het contact met patiënten. “Je kijkt ook buiten de mond naar een patiënt, bijvoorbeeld naar de sociale aspecten of financiële omstandigheden van de persoon die je behandelt.”

Bachelor en master

De studie Tandheelkunde duurt in totaal zes jaar. Tijdens de driejarige bachelor krijg je veel geneeskunde en theorie, dan oefen je met een pop. Pas in de master – vanaf het vierde jaar – ga je patiënten echt behandelen. Dan leer je om behandelopties in kaart te brengen, legt hij uit.

‘Specialiseren is geen must voor mij’

Toekomst

Yoseph hoopt zijn master in 2027 af te ronden, en denkt al na over wat hij erna wil doen. Specialiseren is geen must voor hem: “Ik wil een leven hebben naast mijn werk. Zo houd ik ook van kunst en creativiteit en bijvoorbeeld als kaakchirurg moet je nachtdiensten draaien.”

Straks, met een afgeronde master tandheelkunde, is hij verzekerd van een baan als tandarts.

‘Mijn droom voor later? In de winter op Curaçao werken en in de zomer in Nederland’

Curaçao

Zijn geboorte-eiland zit bij Yoseph in zijn hart en hij is trots op zijn identiteit: “Ik kom uit Curaçao en ik woon in Amsterdam, zeg ik altijd tegen mensen die vragen waar ik vandaan kom.”

Hij gaat graag terug om familie te bezoeken en zichzelf op te laden. Zijn droom is om later in de winter op Curaçao te werken en in de zomer in Nederland.

Amsterdam

Yoseph houdt van het multiculturele karakter van Amsterdam. Hij woont met twee anderen op IJburg, een moderne wijk. Koken, wassen en voor zichzelf zorgen had hij al van zijn moeder geleerd.

Vanaf zijn eerste studiejaar werkt hij bij een tandartsenpraktijk. Het betaalt niet zo goed maar is erg leerzaam. “Ik ben zelfverzekerder geworden met patiënten.”

Tips

Yoseph heeft tips en praat uit ervaring, benadrukt hij: “Blijf niet op jezelf, maak contact met medestudenten, zeker bij Tandheelkunde want het is een kleine studie. Ga naar een studieadviseur en stel je vragen, benoem dat je uit de Cariben komt en laat je helpen.”

Tot slot: “Don’t be too hard on yourself. Het is geen schande om hulp te vragen.”

0