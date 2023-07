Introductie Caribische gulden mogelijk uitgesteld tot 2025

WILLEMSTAD – Het plan om de Caribische gulden te introduceren ter vervanging van de Nederlandse Antilliaanse gulden is uitgesteld tot begin 2025. Dat meldt het Antilliaans Dagblad, die daarover geen bevestiging kreeg bij de Centrale Bank. Oorspronkelijk was het plan om de nieuwe munteenheid in de tweede helft van 2024 te lanceren.

Maar het lijkt er op dat de commerciële banken, die een belangrijke rol spelen bij de introductie, vorige week zijn geïnformeerd dat de invoering waarschijnlijk op zijn vroegst in februari 2025 zal plaatsvinden.

Een van de redenen voor een nieuwe munt is een dringende behoefte aan modernere munten en vooral biljetten. De huidige guldenbiljetten zijn bijna 25 jaar oud en de gebruikte echtheidskenmerken zijn tegenwoordig relatief eenvoudig te vervalsen. Ook is er internationaal vaak verwarring over de betekenis van ANG, aangezien het verwijst naar een land dat niet meer bestaat.

De afkorting XCG voor de nieuwe gulden is toegewezen door een internationale instantie, omdat het moeilijk was om een afkorting te vinden voor een munteenheid van twee landen, namelijk Sint-Maarten en Curaçao. De X is een neutrale letter en CG staat voor Caribische gulden.