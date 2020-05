Introductie Digitaal Verzekeringsbewijs voor Motorvoertuigen

14 Gedeeld

Willemstad – ENNIA introduceert samen met andere verzekeringsmaatschappijen het digitaal verzekeringsbewijs voor motorvoertuigen. Hiermee beschikken auto-eigenaren via hun mobiele telefoon over hun verzekeringsbewijs. Dit project is tot stand gekomen op initiatief van verzekeraars met goedkeuring van de autoriteiten.

Het digitale verzekeringsbewijs vergemakkelijkt de controles in het verkeer en bij de instanties. Forensys, de Ontvanger en de Politie scannen de QR-code van het verzekeringsbewijs van de telefoon van de verzekerde en beschikken dan direct over alle gegevens die bij het verzekeringsbewijs horen.

Met deze nieuwe techniek is het valideringsproces efficiënter en actueler. De samenwerking tussen verzekeraars en de overheid is hiermee beter gestroomlijnd.

Het digitale verzekeringsbewijs maakt de verzekeraar op en mailt dit naar de verzekerde die het dan eenvoudig op de telefoon kan downloaden. Een bezoek naar de verzekeraar is niet meer nodig en het verzekeringsbewijs is via de telefoon ook zonder internet altijd toegankelijk.

Het digitaal verzekeringsbewijs wordt branch breed ingevoerd. ENNIA introduceert het digitale verzekeringsbewijs gefaseerd, beginnend met een testperiode.

In de toekomst zal het mogelijk zijn om ook andere gegevens via dit systeem toegankelijk te maken. Dit project is ontwikkeld en zal verder worden geleid door het Curaçaose bedrijf INSight Insurance Platform.

