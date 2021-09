Investering van 1,2 miljard dollar nodig voor Isla-Raffinaderij

19 Gedeeld

Foto – Bea Moedt

WILLEMSTAD – Corc wacht nog steeds op investeerders die de opening en exploitatie van de oude raffinaderij willen financieren. Dat werd gisteren duidelijk bij een presentatie in de Staten van haar directeur Manuel da Silva.

De komende drie tot vijf jaar is er ruim 1,2 miljard dollar nodig. Behalve het operationeel maken, is er ook geld nodig om een LNG-gas centrale te bouwen. Die is nodig omdat er niet meer op asfalt gestookt mag worden.

De huidige vervuilende hindervergunning loopt af op 31 december 2024. Maar de rechter heeft eerder bepaald dat de raffinaderij nu moet voldoen aan de WHO luchtvervuilingsnormen.

Lees ook: