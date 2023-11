Inwoners Brievengat maken kennis met een vrolijke Aqualectra

WILLEMSTAD – De inwoners van Brievengat hebben gretig gebruik gemaakt van de kans die Aqualectra bood om de dienstverlening in hun wijk te verbeteren. Bezoekers van het evenement ā€˜Aqualectra in uw wijkā€™ konden hun prangende zaken bij Aqualectra regelen, deelnemen aan workshops, hun prepaid elektriciteit kopen en prijzen daarmee winnen en dit alles onder de geweldige animator van de avond DJ Beetz met MC Monti en de Ritmische Groep Kayente.

ā€˜Aqualectra in uw wijkā€™ is een initiatief van de energieleverancier om dichter bij de CuraƧaose gemeenschap te zijn. Op een naar eigen zeggen vriendelijke manier brengt Aqualectra haar diensten dichter bij de gemeenschap.

Brievengat was de tweede wijk de stroomdistributeur bezocht. Het is de bedoeling om in de komende maanden meer wijken te bezoeken. Degenen die geĆÆnteresseerd zijn, kunnen bijvoorbeeld langskomen om een nieuwe installatie te regelen, verhuizingen te melden of betalingsregelingen te treffen.

Men kan ook deelnemen aan workshops over de productie en distributie van water en elektriciteit, leren hoe de Aqualectra-rekening te lezen en tips krijgen om te besparen op de water- en elektriciteitsrekening.

Een bijzonder populaire attractie, volgens Aqualectra, zijn de spellen die de kans bieden om prijzen te winnen zodra je deelneemt. Velen hebben ook de kans gegrepen om hun rekeningen te betalen bij Pagafasil.