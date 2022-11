Inwoners Curaçao hoeven in Bonaire niet meer te betalen voor een bezoek aan Washington Slagbaai Nationaal Park

KRALENDIJK- Inwoners van Curaçao, hoeven net als inwoners van de andere koninkrijkseilanden geen toegang meer te betalen voor het Bonaire Nationale Marine Park of het Washington Slagbaai Nationaal Park. De zogenaamde nature fee voor houders van een sedula wordt afgeschaft.

Ook kinderen jonger dan 13 jaar hoeven geen vergoeding te betalen voor toegang, ook niet als ze duiken. Met deze maatregelen hoopt Bonaire een voorbeeld te zijn voor alle andere eilanden.

Eén tarief

Het Bestuurscollege heeft in overleg met STINAPA en stakeholders besloten om de verschillende tarieven voor de nature fee voor alle andere bezoekers gelijk te trekken naar 40 dollar per jaar voor elke bezoeker. Dat was voor duikers 45 dollar en voor overige watersporters 25 dollar per jaar.

Met dit besluit wordt de nature fee versimpeld en geldt er voor bezoekers alleen nog één tarief voor bijvoorbeeld duiken, watersporten en toegang tot het Washington Nationaal Park.

De verkoop van nature fee tickets voor 2023 gaat 16 december 2022 van start.