Inwoners Roi Santu boos op vervuilers en politie om afvaldumping

WILLEMSTAD – De inwoners van Roi Santu zijn boos. Boos op de mensen die zonder schaamte afval in hun wijk dumpen en boos op de politie die niets doet, ondanks uitvoerig foto- en videobewijs. Gisteren betrapten enkele bewoners mensen die een groot aantal oude autobanden en ander afval op een stuk grond stortten dat eerder was schoongemaakt in deze wijk.

In gesprek met ochtendkrant Èxtra uitten inwoners hun woede. Ze zijn zo boos dat van plan zijn om de autobanden voor de deur van de dader te dumpen. Hij krijgt nog een kans om de banden zelf weg te halen.

Uit hun eigen onderzoek naar het gedumpte afval blijkt dat de oude banden afkomstig zijn van een bandencentrum in Jan Bos.

De eigen richting die bewoners kiezen is te verklaren. Toen ze aangifte deden en foto’s en video’s lieten zien, kregen ze te horen dat het ‘X-Team’ dergelijke zaken op moet pakken, maar de berwoers moesten dat zelf maar regelen. Ook het X-team reageerde niet op de noodkreten van de bewoners.