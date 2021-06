Inwoners van Curaçao moeten bij terugkeer uit Nederland toch testen

WILLEMSTAD – Gevaccineerde inwoners van Curaçao die terugkomen uit Nederland, Suriname of Sint-Maarten moeten toch een negatieve PCR- of antigeentest laten zien bij aankomst op Hato. In ieder geval zolang die landen een hoog-risico land zijn.

De PCR-test mag niet ouder zijn dan drie dagen en de antigeentest niet ouder dan één dag. Ingezetenen van Curaçao die niet zijn gevaccineerd moeten ook getest zijn bij aankomst en daarnaast na drie dagen nog een antigeentest afnemen.

