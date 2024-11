Algemeen IPKO in januari definitief geannuleerd Dick Drayer 09-11-2024 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG/WILLEMSTAD – De wintereditie van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO), gepland voor januari op Aruba, is definitief geannuleerd. Vanwege de verkiezingen in Aruba in december is er onvoldoende tijd en capaciteit beschikbaar om de halfjaarlijkse bijeenkomst goed voor te bereiden.

Er is nog geprobeerd om de bijeenkomst te verplaatsen naar een later moment of naar een andere locatie, zoals Curaçao of Sint-Maarten, maar ook dat bleek niet haalbaar. Dit werd bevestigd in de agenda van de procedurevergadering van de commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. In een videoboodschap meldde de delegatie dat de volgende IPKO nu in juni wordt georganiseerd door Nederland.

