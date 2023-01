Irritatie in de Staten vanwege gedrag CPR

WILLEMSTAD – Er is irritatie ontstaan bij sommige parlementsleden over het gedrag van Caribbean Petroleum Refinery, CPR. De beoogde overnamekandidaat van de raffinaderij en olieoverslag terminal benadert individuele Statenleden, maar weigerde eerder op uitnodiging naar de Staten te komen.

Zo reageerde op Facebook onder andere Statenlid voor oppositiepartij MAN, Giselle McWilliam met de boodschap dat ze niet is geïnteresseerd in geen enkel individueel gesprek. “De dag dat wij jullie uitnodigden om uitleg te geven over vervalste documenten, gaven jullie niet thuis”

Ook Quincy Girigorie van oppositiepartij PAR werd door CPR benaderd voor een gesprek. Er zou van elke partij één parlementslid door CPR benaderd zijn.