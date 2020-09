Isolatie helpt indammen van lokale besmettingen

16 Gedeeld

Willemstad – Epidemioloog Izzy Gersterbluth heeft vandaag wederom vanuit huis een update gegeven over de maatregelen op Curaçao. De arts is thuis omdat hij kort in een hoog risicogebied is geweest.

Er zijn 80 mensen op maandag getest. Hieruit zijn 5 nieuwe gevallen gekomen. 4 personen kwamen voort uit contact tracing. 3 personen zaten al in quarantaine. 1 is een contact dat nog onderzocht moet worden.

Na de quarantaineperiode worden mensen weer getest. Er is ook weer iemand hersteld. Er zijn in totaal 107 mensen positief getest op Curacao. 58 actieve besmettingen en 1 patiënt in het ziekenhuis.

Gersterbluth geeft aan dat de meerderheid van de gevallen voortkomt uit contact tracing, net als nu met de nieuwe besmettingen (4 van de 5).

De arts benadrukt om, als je positief test, een mondkapje te dragen om jezelf en anderen te beschermen. Zo verlaag je het risico van verspreiding. En heb je alle symptonen, laat je dan thuis testen.

Verder vertelt Gersterbluth dat blijkt dat sommige mensen met een grotere risicofactor heftigere problemen krijgen als ze besmet raken. Jongeren worden niet vaak ziek.

Hoe ziek je wordt hangt af van je lichamelijke gesteldheid. Veel mensen krijgen helemaal geen of heel weinig symptomen. Zij herstellen ook sneller.

