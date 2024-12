Politiek Ivar Asjes mogelijk terug in de politiek Redactie 04-12-2024 - 1 minuten leestijd



WILLEMSTAD – Ivar Asjes keert mogelijk terug in de politiek. Geruchten over een mogelijke terugkeer van de voormalige premier doen al enige tijd de ronde. De weg daartoe is vrijgemaakt, nadat minister Shalten Hato vandaag de beslissing bekend maakte dat Asjes per direct stopt als interim-secretaris-generaal (SG) bij het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD).

Volgens Hato is Asjes’ vertrek het resultaat van twee overwegingen. Enerzijds werden binnen het traject ‘Verbeteren Functioneren Overheid’ enkele besluiten genomen zonder goedkeuring van de minister. Dit traject, dat gericht is op digitalisering en betere overheidsdiensten, omvatte onder andere herplaatsingen van ambtenaren, die niet in lijn waren met de verwachtingen van Hato.

Anderzijds heeft Asjes aangegeven dat hij zich in 2025 wil richten op persoonlijke doelen die zijn volledige aandacht vereisen. Hoewel de minister hierover geen verdere details gaf, geef juist dat voeding aan de speculaties dat Asjes mogelijk een comeback in de politiek overweegt.

“De beslissing is in goed overleg genomen,” verklaarde Hato, die Asjes bedankte voor zijn inzet als interim-SG. Asjes keert terug naar zijn functie als sectordirecteur Publieke Dienstverlening. Nadya Nersicio is voorlopig aangesteld als waarnemend SG. Een definitieve opvolger wordt binnenkort bekendgemaakt.

