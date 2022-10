Ivette Forster wint In de Spotlight Award 2022

AMSTERDAM – Ivette Forster heeft de In de Spotlight Award 2022 gewonnen voor de beste bijdragende rol door een actrice. Afgelopen donderdag nam zij de prijs in ontvangst in een uitverkochte zaal in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam.

De In de Spotlight Award 2022 werd uitgereikt door Helen Kamperveen, winnaar van Colombina theaterprijs seizoen 21/22.

Ivette is op het moment belast met de organisatie van het Keti Koti festival, het Kwaku festival, het Reggae lake festival en is de laatste zeven jaar programmeur bij Black Achievement Month.

Ook is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Julius Leeft! en bestuurslid van The Black Archives. Verder treedt ze regelmatig op als moderator bij verschillende programma’s en bijeenkomsten waaronder die van Vereniging Antilliaans Netwerk.

De Aanmoediging In de Spotlight award 2022 werd uitgereikt door de heer Juan ‘Ady’ Thijsen, gevolmachtigde minister van Aruba, aan Darwin Winklaar beter bekend als Niño Divino. Hij is een multi-getalenteerde modeontwerper die gebruik maakt van storytelling, muziek, dans en zang om zijn artistieke aanleg over te brengen. Hij herintroduceert een nieuw genre geïnspireerd door zijn Arubaanse roots: Neo-folklorisme.

De awards zijn ontworpen door de Arubaanse kunstenaar, Melvin Anderson, en mondgeblazen, geslepen en gegraveerd door de glasblazer Geir Nustad in de Glasblazerij Nationaal Glasmuseum te Leerdam.