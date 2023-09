Jaarlijks Jeugddebatkampioenschap: Road to Building Bridges

WILLEMSTAD – Het team “Wij Zijn Trots” van St. Jozef VSBO is dit weekend gekroond tot kampioen van de eerste editie van het Road to Building Bridges-toernooi. Dat is jeugddebatkampioenschap, dat dit weekend voor het eerst is gehouden.

De Debat Education Foundation, beter bekend als Debat.Ed, heeft als doel het bevorderen van debatteren op elk niveau en voor alle leeftijden. Naast het geven van trainingen en het oprichten van een debatclub voor zowel jongeren als volwassenen, is Debat.Ed een samenwerking aangegaan met de Nederlandse debatstichting, DebatUnie, om een jaarlijks jeugddebatkampioenschap te organiseren.

ICUC

Afgelopen zaterdag werd het eerste jeugddebatkampioenschap voor middelbare scholen gehouden op ICUC. Vier teams van Radulphus College en St. Jozef VSBO namen deel aan in totaal vijf debatten verdeeld over drie ronden.

De teams debatteerden over stellingen als: ‘Ouders moeten de toegang tot de mobiel van hun kinderen kunnen verbieden’, ‘Onderwijs moet studenten toestaan om kunstmatige intelligentie te gebruiken in hun lessen’, en ‘De overheid moet zich richten op hernieuwbare energiebronnen in plaats van het heropenen van raffinaderijen’.

Uiteindelijk kwam het team “Wij zijn Toekomst”, bestaande uit Allihah Eugenia, Jully-Ann Simon, Cynobia Castanera en Shekinah Maxi Mejia, als winnaar uit de laatste ronde, terwijl het team “Dreamers”, bestaande uit Keona van der Veen, Jamie Chang, Maelynn Tjong Ayong en Sandy Zhao, op de tweede plaats eindigde.

De prijs voor beste spreker ging naar Maelynn Tjong Ayong, gevolgd door een gedeelde tweede plaats voor Shekinah Maxi Mejia en Christephor Da Silva De Goes.

Internationaal

De deelnemende teams hebben zich nu gekwalificeerd voor deelname aan het aankomende internationale jeugddebatuitwisselingsprogramma dat plaatsvindt van 7 tot 15 oktober.

Tijdens dit toernooi, getiteld “Building Bridges”, zullen de jongeren Curaçao vertegenwoordigen tegenover deelnemers uit Aruba, Bonaire, Suriname en Curaçao. Dit zal tevens de eerste editie zijn van het jaarlijkse jeugddebatkampioenschap dat afwisselend in verschillende landen zal plaatsvinden.