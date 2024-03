Sport Jaarlijkse Fitness uitdaging van Alton Paas op 7 april Redactie 2024-03-11 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De negende editie van The Annual Fitness Challenge van de Fundashon Alton Paas vindt dit jaar plaats op 7 april. Mensen van alle achtergronden worden aangemoedigd om een gezondere en inclusieve levensstijl te omarmen.

Met activiteiten variërend van 5 en 10 km wandeltochten, zes uur durende spinning sessies tot acht dynamische fitnesssessies van 45 minuten, biedt The Annual Fitness Challenge voor ieder wat wils.

“The Annual Fitness Challenge staat symbool voor een reis van uitdaging naar triomf, waarbij we onze gezondheid en welzijn vooropstellen en anderen inspireren om hetzelfde te doen,” aldus Alton Paas, oprichter van de Fundashon Alton Paas.

“Door als gemeenschap samen te komen, kunnen we uitzonderlijke dingen bereiken. Het gaat niet alleen om de fysieke inspanning, maar ook om het bouwen van relaties, het bevorderen van veerkracht en het banen van de weg naar een gezonder en gelukkiger toekomst.”

Deelname aan The Annual Fitness Challenge betekent meer dan alleen actief zijn; het is een ervaring die de deelnemers met elkaar verbindt, ongeacht leeftijd, fitnessniveau of achtergrond. Deze gedeelde ervaring bevordert niet alleen persoonlijke groei, maar benadrukt ook de kracht van de gemeenschap in het ondersteunen en motiveren van elkaar.