Nieuws Curaçao Jaarrekeningen Curaçao weer vertraagd: risico op sancties Dick Drayer 24-11-2024

WILLEMSTAD – De jaarrekening van Curaçao over 2022 is nog steeds niet afgerond, terwijl deze al op 1 september 2023 bij de Algemene Rekenkamer had moeten worden ingediend. Dit blijkt uit de Financiële Management Rapportage (FMR) van september 2024. De voortdurende achterstand in het opstellen van jaarrekeningen ondermijnt niet alleen de financiële transparantie van het Land, maar brengt ook risico’s met zich mee op sancties van het College financieel toezicht (Cft).

De problemen beperken zich niet tot het jaar 2022. Curaçao kampt al jaren met vertragingen in het opstellen van zijn financiële verslagen. Volgens de rapportage zijn capaciteitsproblemen binnen de overheidsadministratie een van de belangrijkste oorzaken. Vooral het Ministerie van Financiën heeft te maken met een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel om de achterstanden in te halen.

Onder druk

De vertragingen hebben verstrekkende gevolgen. Het Cft waarschuwt herhaaldelijk dat het ontbreken van actuele en correcte jaarrekeningen de geloofwaardigheid van Curaçao als financieel betrouwbare partner ondermijnt. De jaarrekening is een cruciaal instrument om inzicht te geven in de werkelijke financiële situatie van het Land. Zonder deze rapportages blijft het moeilijk voor toezichthouders, internationale partners en investeerders om een goed beeld te krijgen van de begroting en schuldenlast.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën geeft aan dat er inspanningen worden geleverd om de achterstanden in te halen. “We werken hard aan structurele verbeteringen, maar dit is een langdurig proces,” verklaart de minister in de rapportage.

Sancties

Volgens het FMR brengt de achterstand ook risico’s met zich mee op sancties van het Cft. Deze kunnen variëren van het inhouden van financiële steun vanuit Nederland tot strengere toezichtmaatregelen. Dit kan de financiële ruimte van Curaçao verder beperken, vooral in een tijd waarin het Land al te maken heeft met een krappe begroting en toenemende schuldenlast.

De rapportage benadrukt het belang van tijdige en nauwkeurige financiële verslaglegging als onderdeel van het herstelplan voor de economie. Zonder een betrouwbare jaarrekening blijft het voor zowel de regering als haar partners moeilijk om strategische financiële beslissingen te nemen. De achterstanden tonen volgens experts aan hoe belangrijk het is om te investeren in goed functionerende financiële structuren en administratiesystemen.

