Jaarverslag CIBC FirstCaribbean meldt groene agenda

WILLEMSTAD – CIBC FirstCaribbean heeft meer dan 150 miljoen US Dollar geïnvesteerd in wind- en zonne-energieprojecten in de Caribische regio. Daarnaast heeft de bank via de ‘Blue Loan’-financiering 146 miljoen dollar mede-gefinancierd, met 73 miljoen aan toegezegde financiering voor de regering van Barbados voor zee-natuurbescherming. Dat meldt het jaarverslag van de bank over 2022.

De meeste aanvragen voor ‘Blue financing’ komen van regeringen, wat in lijn is met de wereldwijde milieutoezeggingen en doelstellingen van deze landen. Op Curaçao is de bank betrokken bij projecten zoals de 30-megawatt windpark.

Leiderspositie

CIBC FirstCaribbean zegt dat het daarmee haar leiderspositie in de ondersteuning van duurzame infrastructuurprojecten in de Caraïben bevestigt. Tijdens het 7e Caribbean Infrastructure Forum in Miami, gaf Gillian Charles-Gollop, Executive Director bij CIBC FirstCaribbean, aan dat de bank zich blijft inzetten voor klimaatbestendige en duurzame financiering.