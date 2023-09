Jaime Saleh spreekt niet op symposium

DEN HAAG – De eerder aangekondigde inleiding door oud-gouverneur Jaime Saleh op het symposium ‘Levende cultuur en een duurzame samenleving binnen het Koninkrijk’ in het Haagse stadhuis gaat niet door. Reden is de recente controverse over Saleh’s rol bij de Ennia-Groep en het verzoek van de regering Pisas tot ‘maximale terughoudendheid’ in openbare optredens.

Het symposium, georganiseerd door het BeNeLux-Universitair Centrum (BUC) voor wetenschap, cultuur en humaniteit, had oorspronkelijk Saleh op de agenda staan. Hij zou spreken over de staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk en het belang van de Benelux voor het Caribisch gebied.

Maar na aandringen en gezien de huidige maatschappelijke ophef over zijn betrokkenheid bij de problemen van Ennia, waar hij lid was van de Raad van Commissarissen, heeft Saleh besloten zich terug te trekken.