Jaime Saleh treedt af als minister van Staat te midden van Ennia-schandaal

WILLEMSTAD – Jaime Saleh heeft officieel zijn eretitel als minister van Staat van Curaçao opgegeven. Dit nieuws is bevestigd door hemzelf en door Curaçaose premier Gilmar Pisas. Het aftreden van Saleh komt na de aanhoudende publieke verontwaardiging over zijn rol bij het financiële debacle van Ennia Caribe Leven. Minister van Staat is een bijzonder titel, die nomaal voor het leven wordt vergeven.

Saleh was lid van de Raad van Commissarissen bij Ennia, en wordt in gerechtelijkstukken beschouwd als een ‘vertrouweling’ van de Iraans-Amerikaanse eigenaar van Ennia, Hushang Ansary. Ansary is tot twee keer toe veroordeeldin een civiele procedure, maar heeft nog geen schadevergoeding betaald.

Volgens die vonnissen was er sprake van ‘excessieve’ vergoedingen aan de commissarissen. Documenten suggereren dat Saleh tussen 2008 en 2018 een totaalbedrag van 2,9 miljoen gulden ontving, inclusief bonussen. In 2018 plaatste de Centrale Bank Ennia onder toezicht, toen duidelijk werd dat er ernstige solvabiliteitsproblemen waren onder het leiderschap van Ansary. De Raad van Commissarissen trok niet aan de bel.

De regering had Saleh in september een ultimatum gesteld, waarin hem werd gevraagd zelf af te treden of de regering zou stappen ondernemen. De escalatie van de Ennia-kwestie heeft nu de pensioenen van 30.000 polishouders in gevaar gebracht.

Premier Pisas beschreef de situatie als ‘een gesloten hoofdstuk’ en toonde spijt dat een brief die hij vorige maand aan Saleh had gestuurd, openbaar was gemaakt. Hij is van plan dit in een persoonlijk gesprek met Saleh te bespreken.

Saleh, met een indrukwekkende carrière, waaronder dienst als oud-president van het Hof van Justitie en als ex-gouverneur, heeft niet inhoudelijk gereageerd op commentaarverzoeken van Curaçao.nu.