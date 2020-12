Jaloerse man mishandelt nieuwe partner van zijn ex

40 Gedeeld

Willemstad – Een jaloerse man heeft zondagavond de nieuwe partner van zijn ex-mishandeld. Het incident gebeurde in Noord-Zapateer.

De 30-jarige man ging naar het huis van zijn ex, sloeg de tuindeur in en vervolgens het glas van de auto van de nieuwe partner. Toen die kwam kijken wat er gebeurde, werd hij ook in elkaar geslagen.

De gealarmeerde politie hield de man aan voor vernieling en mishandeling. Hij zit vast op het politiebureau.

Lees ook: