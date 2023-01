Jamaica maakt haast met afschaffing monarchie: Premier roept minister van Juridische en Constitutionele Zaken op om snel actie te ondernemen

KINGSTON – Jamaica’s premier Andrew Holness heeft zijn minister van Juridische en Constitutionele Zaken opgeroepen om “haast” te maken met de afschaffing van de monarchie in het land. Jamaica is momenteel onderdeel van het Gemenebest en heeft de Britse koning Charles als staatshoofd.

“Het wordt tijd dat Jamaica een republiek wordt. Voor ons is het proces niet eenvoudig, en dat weten we al sinds we aan deze reis begonnen,” zei Holness in een verklaring. Jamaica koestert al langere tijd de wens zich los te maken van de Britse monarchie.

Holness maakte duidelijk dat dit vorig jaar ook al het geval was toen de Britse prins William en zijn vrouw Catherine op bezoek kwamen. Inwoners van de eilandstaat protesteerden toen heftig tegen hun komst vanwege het kolonialisme en de rol van het Verenigd Koninkrijk in de slavernij. Prins William liet toen weten dat hij “respect” had voor landen die besloten een republiek te worden.

“We steunen met trots en respect jullie beslissingen over de toekomst. Relaties evolueren. Vriendschap houdt stand”, zo zei de prins. Jamaica zou zo de volgende voormalige kolonie van Groot-Brittannië zijn die zich als republiek afsplitst, na Barbados, die in 2021 de laatste was, maar wel onderdeel bleef van het Gemenebest.