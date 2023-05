Jamaicaanse minister: het is tijd dat we een republiek worden

Kingston – Het is tijd dat Jamaica een republiek wordt. Dat zegt de Jamaicaanse minister van Juridische en Constitutionele Zaken Marlene Malahoo Forte in een interview met Sky News.

De aanstaande kroning van Charles heeft volgens haar een nieuwe impuls aan Jamaica gegeven om zich af te scheiden van de monarchie. Jamaica, dat al sinds 1962 onafhankelijk is, maakt nu nog wel deel uit van de Gemenebest-realms waardoor koning Charles het Jamaicaanse staatshoofd is.

Deze maand nog wil Malahoo Forte een wetsvoorstel indienen waarmee het proces om een republiek te worden op gang wordt gebracht. Als de wet wordt aangenomen volgt een referendum in 2024. Dat zou betekenen dat het land volgend jaar al een eigen president als staatshoofd kan hebben.

“Jamaica wil een nieuwe grondwet waarmee we de banden met het koningshuis verbreken”, zegt Malahoo Forte. Volgens de minister voelt de Jamaicaanse bevolking geen verbinding met de nieuwe koning. “Veel Jamaicanen hadden warme gevoelens voor koningin Elizabeth”, stelt Malahoo Forte, “maar ze identificeren zich niet met koning Charles.”

Dat er nooit excuses zijn aangeboden voor het slavernijverleden drukt volgens Malahoo Forte zwaar op de Jamaicaanse bevolking. “Het is tijd om afscheid te nemen. Jamaica in Jamaicaanse handen.”

Andere landen gingen Jamaica al voor. In 2021 werd Barbados al een republiek. Het verving koningin Elizabeth door een president.

Belize

Belize gaat Jamaica voor en wordt waarschijnlijk het eerstvolgende land dat vertrekt uit het Gemenebest om een republiek te worden. Premier Briceño van het Midden-Amerikaanse Belize, eveneens een Britse oud-kolonie, zegt tegen de krant The Guardian dat zijn landgenoten niet warmlopen voor de kroning van koning Charles.

“Ik denk dat de kans vrij groot is”, antwoordde hij op de vraag of zijn land afscheid zal nemen van Charles als staatshoofd. Briceño heeft ook scherpe kritiek op de weigering van de Britse premier Rishi Sunak om zich te verontschuldigen voor de rol van Groot-Brittannië in de trans-Atlantische slavenhandel.

In Belize buigt een grondwettelijke commissie zich sinds vorig jaar over hervormingen, die het land mogelijk omvormen tot een republiek. Volgens Briceno komt daarover mogelijk een referendum, maar het kan ook zijn dat de monarchie van het land via het parlement wordt afgeschaft. De aanbevelingen van de commissie worden volgend jaar verwacht.

Charles wordt zaterdag in Londen gekroond. Behalve van het Verenigd Koninkrijk is hij ook koning van veertien andere soevereine landen, waaronder Australië en Canada. Van de veertien heeft hij alleen Belize nooit bezocht.