Jamel Lomp moet eind september voor de recht voor doodsteken AH-medewerkster in Nederland

DEN HAAG – De eerste regiezitting in de zaak tegen Jamel Lomp vindt plaats op 28 september. Dit meldt het Openbaar Ministerie in Nederland. Lomp wordt ervan verdacht een supermarktmedewerkster in juni van dit jaar te hebben doodgestoken in het centrum van Den Haag.

De 36-jarige medewerkster werd toen in het filiaal aan de Turfmarkt neergestoken. Ze overleed ter plekke.

De politie pakte kort daarna Jamel Lomp op. De man heeft een lang strafblad en kreeg onder meer eerder op Curaçao een tbs-maatregel opgelegd.

Ook werd toen bekend dat Nederland de behandeling van de man weigerde over te nemen, mede omdat Curaçao de kosten daarvan niet kon of wilde betalen.

Op Curaçao zijn geen behandelmogelijkheden voor TBS-veroordeelden.

Lomp reisde na 2018 naar Nederland en kwam opnieuw in aanraking met justitie. Het Openbaar Ministerie had in een rechtszaak verzocht dat Lomp opgenomen zou worden in het Pieter Baan Centrum, maar dat verzoek wees de rechtbank af.

Hij kreeg uiteindelijk een straf die gelijkstond aan zijn voorarrest en hoefde dus niet weer de cel in. Een woordvoerder van de rechtbank meldde eerder dat de rechters niet op de hoogte waren van de tbs die de man op Curaçao opgelegd had gekregen.