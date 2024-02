Jamel Lomp van Tera Pretu wordt 4 april berecht in Nederland

WILLEMSTAD – Jamel Lomp wordt op 4 april berecht in Nederland. De 56-jarige man uit Tera Pretu op Curaçao heeft eerder bekend dat hij Antoneta Gjokja, een 36-jarige medewerkster van een Albert Heijn in Den Haag heeft doodgestoken. Hij deed die bekentenis vlak na zijn arrestatie.

Op 20 juni ging Lomp naar de Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag om een blikje sinas te kopen. Daar vroeg hij naar de locatie van messen in de winkel, waarna hij een van de messen pakte en gebruikte om het slachtoffer aan te vallen. Ondanks de inzet van hulpdiensten kon er niets meer voor haar worden gedaan en Lomp werd in de nabijheid van de winkel gearresteerd.

Jamel Lomp is geen onbekende van de autoriteiten. In de vroege jaren ’90 kreeg hij in Nederland een celstraf van tien jaar plus tbs voor poging tot moord en afpersing. Na zijn vlucht naar het Verenigd Koninkrijk kwam hij in 2013 opnieuw naar Nederland omdat de Engelse autoriteiten hem persona non-grata verklaarde.

Hij werd in Nederland in 2014 veroordeeld voor bedreiging en zware mishandeling en als een ‘ernstig gevaar voor de samenleving’ beschouwd. Via Nederland kwam Lomp in 2015 op Curaçao terecht, waar hij zijn buurt, Tera Pretu terroriseerde en opnieuw met de justitie in aanraking kwam.

In 2018 werd Lomp in Curaçao veroordeeld tot tbs in een andere strafzaak, maar het eiland heeft geen tbs-kliniek en vroeg Nederland om uitvoering van de straf op zich te nemen. Omdat Curaçao daarvoor niet kon of wilde betalen, weigerde Nederland om hem over te nemen.

Hij is op enig moment naar Nederland gekomen en sinds september 2022 is hij in verschillende regio’s gearresteerd. Vlak voor de steekpartij werd hij door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor bedreiging, waarbij de straf gelijk was aan zijn voorarrest, waardoor hij niet terug hoefde naar de gevangenis.

Tijdens de eerste regiezitting in september vorig jaar gaf Lomp toe Antoneta Gjokja te hebben doodgestoken in een Albert Heijn in Den Haag, als “wraak” voor eerdere negatieve ervaringen bij andere filialen van de supermarkt. Hij beweerde het slachtoffer niet bewust als doelwit te hebben gekozen.