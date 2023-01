Jamir Barton ontkent fraude bij Gaming Control Board Curaçao

WILLEMSTAD – Jamir Barton, het enige lid van de raad van commissarissen van de Gaming Control Board op Curaçao, wordt beschuldigd van fraude. Barton ontkent de aantijgingen en zegt dat zijn voormalig collega’s van de RvC tegen hem samenspanden. Barton eist onder andere een rectificatie van het Antilliaans Dagblad op de voorpagina van de krant, zo meldt Casinonieuws.nl

Eerder deze maand schreef die krant over mogelijke fraude bij de Gaming Control Board, de huidige toezichthouder op landgebonden kansspelen in Curaçao.

De Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB) heeft de vermeende onregelmatigheden gemeld aan de minister van Financiën op Curaçao, Javier Silvania. Die bevestigde op zijn beurt dat de fraude betrekking heeft op Jamir Barton. De minister zou juridisch advies hebben ingewonnen en heeft aangegeven deze week nog stappen te ondernemen.

De vermeende fraude zou begonnen zijn in 2021. Jamir Barton, als lid van de Raad van Commissarissen, en toenmalig RvC-voorzitter Zuleika Lasten waren waarnemend raad van bestuur van de Gaming Control Board, GCB, maar de maximaal toegestane periode dat zij in die rol mochten optreden verliep op 8 juni 2021.

Daarnaast zou er sprake zijn van handelen en besluitnemen in strijd met de statutaire bepalingen en de code, waardoor de integriteit in het geding kwam. Volgens de SBTNO zou er daarom sprake zijn van onvoldoende functioneren. Ook stelde de adviseur corporate governance dat er in het verweer van Barton ‘geen afdoende argumenten werden aangetroffen tegen de grondslagen voor het ontslag’.

Barton keert terug en vecht terug

Tot een ontslag kwam het echter niet, want Barton mocht in oktober terugkeren bij de GCB. Hierop besloten de overige leden van de RvC op te stappen waardoor nu de situatie is ontstaan dat Barton het enige RvC-lid is van de Gaming Control Board.

In een drie pagina’s tellende brief aan het Antilliaans Dagblad eist hij rectificatie op de voorpagina. Geeft de krant geen gehoor aan dit verzoek, dan zal hij naar de rechter stappen om zijn naam te zuiveren. Het Antilliaans Dagblad berichtte zelf deze week over deze ontwikkeling.

Naast zijn brief deelt Barton ook het Forensic Services Rapport met het Antilliaans Dagblad. Dit document werd op 5 januari 2023 opgesteld en enkele dagen daarna gedeeld met minister Silvania.

Uit dit document blijkt dat Barton op 7 maart 2022 niet zelf een RvB-besluit heeft opgesteld, zoals wel werd beweerd door de RvC-leden. Het zou volgens Barton wijzen op een samenzwering van de opstapte RvC-leden om hem uit de raad van commissarissen te werken.

Barton gaat verder ook in op zijn terugkeer. Zijn schorsing, die liep tot 3 oktober 2022, werd niet verlengd en dus mocht hij terugkeren als lid van de RvC. Dit werd door minister Silvania bekend gemaakt per brief op 20 oktober 2022. De minister nam dit besluit nadat de eerder genoemde feiten, waarop het voornemen tot ontslag was gebaseerd, van tafel waren geveegd.

Inmiddels is er wel een nieuwe directeur van de Gaming Control Board aangesteld. Eduardo Antonio Vlieg werd recentelijk aangesteld als ‘waarnemend raad van bestuur’. Jamir Barton is nog altijd het enige lid van de raad van commissarissen bij de GCB. Het is nog niet bekend welke eerdergenoemde stappen minister Silvania zal gaan nemen tegen Jamir Barton.

Toezicht op online casino’s

De Gaming Control Board is er voor het toezicht op landgebonden kansspelen op Curaçao. Er is momenteel geen overheidsinstantie die actief toeziet op de online casino’s die er gevestigd zijn. De commerciële bedrijven die een vergunning hebben en sublicenties verstrekken, de zogenaamde masterlicentiehouders, zijn momenteel zelf belast met het toezicht.

De plannen om ook de online casino’s onder overheidstoezicht te brengen, zijn in een vergevorderd stadium. De nieuwe gokwet van Curaçao moet het tweede kwartaal van dit jaar ingevoerd worden, zo meldde minister Silvania eerder. Het toezicht op de goksites zal dan komen te liggen bij de Curaçao Gaming Authority.