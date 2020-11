8 Gedeeld

Willemstad – Jandino Asporaat wil wel degelijk een tijdje op Curaçao wonen, maar niet nu. Zijn wens is om zijn kinderen ook een opvoeding op Curaçao mee te geven. Hij is op dit moment op het eiland vanwege maatschappelijk werk. Om het eiland iets terug te geven.

Jandino verzekert dat zijn gewone werk al entertainer en filmmaker gewoon doorgaat. Zijn nieuwste film, Bon Bini: Judeska in Da House is vanaf 10 december in de bioscopen te zien.

