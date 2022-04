Jandino en Kenneth Asporaat maken samen een animatiefilm over zwarte superheld

Jandino gaat samen met zijn broer Kenneth Asporaat een animatiefilm make over een zwarte superheld. Blackstar gaat de film heten,. Volgens de makers is het de eerste Europese superheldenfilm met een zwarte hoofdpersoon. In 2025 moet de film in de bioscopen verschijnen.

Blackstar gaat over de onbezonnen elf jaar oude Prince en zijn zus Aisha. De twee erven onbedoeld de superkrachten van hun grootouders en ontdekken dat ze eigenlijk afstammen van de planeet Blackstar. Prince en Aischa moeten vervolgens gedwongen de strijd aangaan met de kwaadaardige Atorn Victus, die uit is op wraak op de bewoners van Blackstar omdat ze hem zijn superkrachten hebben afgenomen. Opeens ligt de balans tussen goed en kwaad in de handen van de twee kinderen.

Dromen van superkrachten

De broers werken voor Blackstar samen met animatiestudio’s Klomp! uit Rotterdam en het Haagse Anikey Studios van filmmaker Albert ‘t Hooft. Over eventuele castingkeuzes voor de film is nog niets bekend. Asporaat is zelf in ieder geval razend enthousiast over dit nieuwe project. “Net als veel kinderen droomde ik van het hebben van superkrachten”, zegt Jandino in het AD.

“Alles kunnen doen wat je je maar kan inbeelden. Inmiddels ben ik heel veel jaartjes ouder, maar ben ik nooit gestopt met geloven. Toen ik hoorde dat wij de eerste Europese superheldenanimatie met een zwart hoofdpersonage mochten maken, heb ik letterlijk gevlogen.”

Gelijknamig stripboek

Naast de animatiefilm moet er in 2024 ook een eerste editie van een gelijknamig stripboek verschijnen, geschreven door Kenneth Asporaat en zal worden uitgegeven door Rose Stories. “De noodzaak om nieuwe helden te creëren en andere verhalen te vertellen is immens groot”, stelt Kenneth. “Waar het om gaat is representatie in alle lagen van de samenleving. Blackstar is voor die kleine jongen en dat kleine meisje die elke dag in de spiegel kijken en zich een superheld mogen voelen.”