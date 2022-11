Jandino opende zijn eigen natuurpark Hòfi Mango op Curaçao: ‘Ik heb mijn hart gevolgd’

Sinds september heeft cabaretier Jandino Asporaat zijn eigen natuurpark op Curaçao, dat je ook kunt bezoeken als je op het eiland bent. Het is een droom die zichzelf heeft ontvouwd en waarmee hij zich wil inzetten voor het eiland, schrijft wendyonline.nl

Jandino kwam op het idee om iets met Hòfi Mango te doen omdat eten heel duur is op Curaçao. “95 procent van het voedsel wordt geïmporteerd en er wordt veel fast food gegeten. Daarom wilden mijn broer en ik landbouwgrond kopen, om zelf eten te gaan verbouwen.”

Het idee dat het te droog is op Curaçao om eten te verbouwen klopt volgens de gebroeders Asporaat niet. “Er is geïnvesteerd in het bouwen van villa’s, maar dat levert eenmalig geld op en veel bomen zijn ervoor gekapt. De dammen die vroeger werden gebruikt moeten hersteld worden; nu stroomt het water zo naar de zee”, zegt Jandino.