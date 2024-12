Politiek Jason Fullinck trekt zich terug als ministerskandidaat Dick Drayer 05-12-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Jason Fullinck heeft zijn kandidatuur voor de functie van minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn in het kabinet-Pisas II ingetrokken. In een verklaring aan de pers gaf Fullinck aan dat zijn beslissing is ingegeven door familieomstandigheden. Hij beschreef het besluit als moeilijk maar noodzakelijk.

Fullinck, voorgedragen namens de partij KEM, gaf in zijn verklaring aan dat hij de screeningprocedure als buitensporig en ontmoedigend heeft ervaren. Volgens hem heeft het proces langer geduurd dan gebruikelijk, wat hij toeschrijft aan zijn politieke affiliatie. Hij stelde dat het niveau van controle dat hij onderging disproportioneel leek in vergelijking met de wettelijke vereisten.

Daarnaast gaf Fullinck aan dat er de afgelopen maand een situatie is ontstaan waarbij zijn familie, en vooral zijn kinderen, mogelijk doelwit zijn geworden vanwege zijn kandidatuur. Hij benadrukte dat het welzijn van zijn gezin voor hem de hoogste prioriteit heeft en dat hij niet bereid is dit in gevaar te brengen.

“Hoewel ik voel dat ik de capaciteit en het verlangen heb om bij te dragen aan mijn land en mijn volk, is niets belangrijker voor mij dan mijn kinderen en mijn familie. Mijn besluit is gebaseerd op principes en de noodzaak om hen te beschermen,” verklaarde Fullinck.

Fullinck blijft zijn huidige functie als kabinetschef vervullen en blijft actief binnen de partij KEM. Hij sprak zijn dank uit aan iedereen die hem tijdens het proces heeft gesteund en gaf aan zich te blijven inzetten voor het land in zijn huidige rol.

