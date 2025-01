Kerk en Samenleving Jason Gordon tijdelijke vervanger vertrekkend bisschop Luis Secco Maarten Schakel 08-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Vaticaan heeft Aartsbisschop Jason Gordon benoemd tot tijdelijk hoofd van het Bisdom Willemstad. Hij neemt de taken over van bisschop Luis Secco, die met pensioen gaat. Deze verandering betekent dat Gordon tijdelijk de pastorale leiding van het bisdom op zich neemt.

Gordon is afkomstig van het Aartsbisdom Port of Spain in Trinidad and Tobago. Formeel wordt hij Apostolisch Administrator van het Bisdom Willemstad.

Bisschop Secco, inmiddels 77 jaar, trad aan op 11 oktober 2001. Hij volgde destijds monseigneur Ellis op, die om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde. Secco is de derde bisschop van het Bisdom Willemstad. Na jaren van toegewijde dienst, legt hij nu zijn ambt neer.

Het Bisdom heeft met warme woorden afscheid genomen van Secco. Ze bedanken hem voor zijn jarenlange inzet en spirituele begeleiding. Tegelijkertijd verwelkomen ze Aartsbisschop Gordon en bieden hem hun steun aan in zijn nieuwe rol.

Op dit moment wordt gezocht naar een vaste opvolger voor de functie van bisschop. Tot die tijd blijft Gordon verantwoordelijk voor de pastorale zorg in het Bisdom Willemstad.