Jefdaney Manuela gekroond tot Tumbakoningin 2025

WILLEMSTAD – Jefdaney “J’Dey.M” Manuela heeft met haar nummer Nos bida ta un Fiesta de titel van Tumbakoningin 2025 veroverd tijdens het Tumbafestival op Curaçao. Met haar energieke performance en krachtige stem wist ze zowel de jury als het publiek te overtuigen en werd ze de stralende winnaar van deze 53e editie van het festival.

Haar overwinning is het resultaat van jarenlange toewijding aan de muziek en een diepgewortelde liefde voor de Curaçaose tumba-traditie. Al in januari 2024 kreeg Manuela te horen dat haar talent, energie en podiumuitstraling haar onvermijdelijk naar de overwinning zouden leiden. “Je hebt een enorme energie en zelfvertrouwen op het podium, en als het niet dit jaar is, dan word je snel Tumbakoningin en nog veel vaker!” klonk het destijds. Die voorspelling werd gisteren werkelijkheid.

Eerbetoon

Voor Manuela had haar overwinning een extra speciale betekenis. Voorafgaand aan haar optreden droeg ze haar deelname op aan de legendarische Mama Elia Isenia, de eerste vrouw die ooit het Tumbafestival won – en dat maar liefst drie keer. In een emotionele reactie sprak Manuela haar bewondering uit voor de weg die Isenia heeft geplaveid voor vrouwelijke artiesten in de tumba-muziek. “Mama Elia, jij bent niet alleen een naam in de geschiedenis. Jij bent een kracht van de natuur, een licht van inspiratie en een stem die paden heeft geopend voor ons allemaal.”

Met deze overwinning schrijft Jefdaney “J’Dey.M” Manuela haar naam in de annalen van de Curaçaose muziekgeschiedenis. Haar nummer Nos bida ta un Fiesta (Ons leven is een feest) belichaamt niet alleen het feestelijke karakter van tumba, maar ook de veerkracht en het optimisme van het eiland. Manuela bewijst hiermee dat passie, toewijding en liefde voor de muziek kunnen leiden tot groots succes.

Aruba

De slotavond van het festival werd gedomineerd door spectaculaire optredens, met als laatste band de Arubaanse groep Buleria. Deze band bracht vier zangers op het podium: Luigi “Luis Moka” Molina met Yabi di Eksito, Chendell Beaumont met Dj’ariba, Roderick “Rocco” Franken met E Mulina Inteligente en Rubertico Balentien met Den Gara. Vooral Rocco maakte indruk met een krachtige presentatie, wat zorgde voor een staande ovatie van het publiek.

