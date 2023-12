Jehovah’s Getuigen vertaalden 75 jaar geleden de eerste bijbel in het Papiaments

WILLEMSTAD – Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Jehovah’s Getuigen begonnen met het vertalen van Bijbelse teksten in het Papiaments. De predikingsactiviteiten op deze eilanden startten eind jaren ’20 van de vorige eeuw.

Toen in 1946 Gilead-getrainde zendelingen op Curaçao aankwamen, waren er al enkele gemeenten gevestigd. Maar er was nog geen literatuur in het Papiaments beschikbaar.

Bijeenkomsten van de gemeente werden gehouden in zowel Engels als Papiaments, gebruikmakend van literatuur in het Nederlands, Engels en Spaans.

Ondanks het gebrek aan Papiamentstalige Bijbelliteratuur en de uitdagingen zoals het ontbreken van Papiamentstalige woordenboeken en vastgestelde grammaticale regels, zetten de broeders hun vertaalwerkzaamheden voort.

De eerste publicatie in het Papiaments was het boekje The Joy of All the People, voltooid in 1948. Later volgden meer vertalingen, waaronder de tijdschriften ‘De Wachttoren’ en ‘Ontwaakt!’. De ‘Nieuwe Wereldvertaling’ van de Bijbel wordt momenteel in delen uitgegeven in het Papiaments. Het eerste Bijbelboek dat werd vertaald was Ruth, uitgebracht op 1 oktober 2021.

De resultaten van deze inspanningen zijn duidelijk zichtbaar, aldus de website van de Jehovah’s. In 1956, toen de eerste Papiamentstalige gemeente werd opgericht, waren er zestien verkondigers. Vandaag de dag zijn er meer dan 1.600 actief in 25 Papiamentstalige gemeenten. In 2023 werden meer dan 1.200 Bijbelstudies gegeven.