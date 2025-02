Aruba Jerrino Ridderstap niet op het Tumbafestival op Curaçao Redactie 05-02-2025 - 2 minuten leestijd

ORANJESTAD – De Arubaanse zanger Jerrino “Bass” Ridderstap heeft zich genoodzaakt gezien zijn deelname aan het prestigieuze Festival di Tumba op Curaçao te annuleren. De artiest, die voor het eerst op dit podium zou staan, kampt met een ernstige keelontsteking en moet na meerdere dagen van ziekte erkennen dat hij fysiek niet in staat is om op te treden. Op sociale media deelt Ridderstap een emotioneel bericht waarin hij zijn teleurstelling uitspreekt en zijn dankbaarheid toont voor de steun die hij ontving.

Zijn terugtrekking is een tegenvaller voor de Arubaanse delegatie op het festival, die dit jaar met vier deelnemers sterk vertegenwoordigd is. De verwachting was hooggespannen, aangezien Ridderstap een van de meest ervaren Tumba-artiesten uit Aruba is, met vier overwinningen op het Arubaanse Tumba Festival op zijn naam. Dit jaar zou hij in Curaçao het nummer Djei Mi Ta Bin uitvoeren, gecomponeerd door Farley Laurens en gearrangeerd door Ravello Antoin, begeleid door de band Tempo Music.

Voorbereiden

De overige Arubaanse deelnemers, Rodrick “Rocco” Franken, Chendell Beaumont en Jair “BuddyLove” Vesprey, bereiden zich ondertussen intensief voor op hun optredens. Voor hen is deelname aan het Tumbafestival in Curaçao niet alleen een muzikale uitdaging, maar ook een kans om geschiedenis te schrijven. Nog nooit eerder heeft een Arubaanse artiest de titel van Koning van de Tumba op Curaçao gewonnen. De wedstrijd draait overigens niet om nationaliteit, maar om de kracht van de compositie en de impact ervan op het publiek.

Rodrick “Rocco” Franken, bekend van de band Buleria, heeft al zeven keer de Arubaanse Tumba-titel gewonnen en zal dit jaar met E Mulina Inteligente het podium betreden. Chendell Beaumont, met een indrukwekkende muzikale carrière en meerdere finales op zijn naam in zowel Bonaire als Curaçao, zal samen met Buleria optreden met zijn eigen compositie Dj’ariba. Jair “BuddyLove” Vesprey, de jongste van de Arubaanse deelnemers, brengt het nummer GDK2070, een creatie van Axel Pikero, naar het publiek.

