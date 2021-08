Jerry Semper legt functie als hoofd vaccinatieprogramma neer

464 Gedeeld

WILLEMSTAD – Dokter Jerry Semper legt per 31 augustus zijn functie neer als hoofd van het vaccinatieprogramma. De huisarts werd in maart 2021 aangesteld als medisch coördinator in samenwerking met epidemioloog Iralice Jansen.

Semper hoopt dat nog meer mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Hij geeft aan dat het moeilijk is om een significant percentage van de bevolking te overtuigen. De keuze voor het coronavaccin blijft volgens de huisarts aan de mensen zelf. ‘Feit is dat zij maandenlang van alle correcte informatie zijn voorzien om een keuze te maken’, aldus Semper. Of er een opvolger voor hem komt als coördinator van het vaccinatietraject is niet bekend.

