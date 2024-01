Jerry Semper treedt terug als Voorzitter van Huisartsenvereniging CHV

WILLEMSTAD – Jerry Semper treedt af als voorzitter van de huisartsenvereniging CHV. In zijn ontslagbrief, die hij afgelopen vrijdag indiende, zegt Semper dat hij met gemengde gevoelens, maar na zorgvuldige overweging, zijn aftreden als voorzitter aankondigt.

Semper, die 30 jaar actief is als arts, heeft in de afgelopen jaren als voorzitter van de vereniging bijgedragen aan het versterken van de organisatie. Zijn aftreden is het resultaat van verschillende overwegingen en hing volgens de Èxtra al enkele weken in de lucht.

In zijn brief benadrukt Semper dat hij zich als voorzitter sterk heeft gemaakt voor de belangen van CHV en voor meer betrokkenheid bij de “huisartsenpost” (HAP) die sinds 1 januari operationeel is. “Helaas heb ik de huidige minister niet kunnen overtuigen van het belang van onze organisatie en de noodzakelijke betrokkenheid,” aldus Semper.

Semper gelooft sterk in de kracht van CHV en is ervan overtuigd dat deze groter en belangrijker is dan welke individuele functie dan ook, inclusief die van voorzitter. Hij vermeldt dat zijn besluit om af te treden gebaseerd is op persoonlijke redenen.

Betrokkenheid

Het gebrek aan betrokkenheid bij de HAP heeft volgens Semper geleid tot een zorgwekkende fragmentatie binnen CHV, waarbij de organisatie zijn positie en invloed lijkt te verliezen. “Deze fragmentatie schaadt niet alleen de belangen van huisartsen, maar ook de eenheid en kracht van CHV.”

In de onderhandelingen over de betrokkenheid van huisartsen bij de HAP heeft CHV zich sterk gemaakt voor het beheer van de HAP. Dit werd echter niet ondersteund door minister van Volksgezondheid, Javier Silvania.

De uiteindelijke beslissing was dat de op 1 januari geopende HAP volledig door de overheid wordt beheerd en dat de overheid al het personeel voor de HAP heeft geworven. Dit staat nog los van een overeenkomst in de tweede helft van het jaar waarbij lokale huisartsen ook diensten kunnen draaien in de HAP.

Elke individuele huisarts moet een overeenkomst sluiten, zodat hun patiënten gebruik kunnen maken van de HAP tijdens avond- en weekenddiensten. Er is een groep huisartsen die weigert dit te doen, wat heeft geleid tot aanzienlijke spanningen.