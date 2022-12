Jet blue in april weer vijf keer naar New York

WILLEMSTAD – JetBlue vliegt vanaf 6 april 2023 vijf keer per week van en naar New York. Nu is dat nog drie keer. Volgens het Curaçaose Toeristenbureau CTB, die het nieuws bekend maakte, komt de frequentieverhoging door de groeiende vraag vanuit Amerika.

De prijsvechter vliegt op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De vluchten vertrekken om 08.00 uur uit New York, JFK-airport en komen om 13.25 uur aan op Curaçao.

Om 14.25 uur vertrekt het toestel weer naar New York, waar het om 18.29 uur aankomt.