Jetair haalt laatst gebouwde Fokker uit operatie en least een ander toestel van Flyallways

WILLEMSTAD – Jetair heeft een Fokker 70 met registratie PJ-JAC definitief uit de operatie gehaald. Volgens de luchtvaartmaatschappij is dit te wijten aan de hoge onderhoudskosten, die de totale waarde van het vliegtuig overschrijden.

Het toestel is de laatst gebouwde Fokker uit 1997. De productie van de Fokker 70 werd in 1996 beëindigd, toen de Nederlandse vliegtuigbouwer failliet ging. In totaal werden er, inclusief het prototype, slechts 48 exemplaren van de kleinere variant van de Fokker 100 gebouwd.

Flyallways

“Om onze operaties op een verantwoorde manier voort te zetten, hebben we vanaf 28 augustus een vliegtuig van Flyallways, uit Suriname, geleased om onze huidige routes te bedienen,” meldt Jetair vandaag.

Intussen zal de inspectie van het andere Fokker-vliegtuig met registratie PJ-JAB worden afgerond en opnieuw worden gecertificeerd voor operaties. De verwachting is dat vanaf 28 september dit vliegtuig de operaties weer overneemt van het geleasde toestel.

“We willen ook graag mededelen dat Jetair ver gevorderd is in het proces van het selecteren van een nieuw type vliegtuig dat het vliegtuig PJ-JAB moet vervangen. De definitieve keuze wordt naar verwachting pas volgende maand gemaakt.”