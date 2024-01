Jetair-vlucht van Curaçao naar Sint-Maarten geannuleerd door griep

WILLEMSTAD – De 10.00 uur vlucht met nummer 4J 0522 van Jet Air is gisteren niet vertrokken naar Sint-Maarten. Reden: één of meerdere bemanningsleden hadden de griep. Reizigers werden na hun incheck eerst verteld dat er een uur vertraging was, maar al snel werd duidelijk dat de vlucht helemaal niet meer vertrok.

Mededeling op Hato van personeel van Swissport was dat de piloot griep had, maar vanuit Jetair kwam later het bericht dat het een purser betrof.

Passagiers moesten uren wachten om hun koffers terug te krijgen en waren boos vanwege het gebrek aan communicatie vanuit Jetair. Een van de passagiers kreeg aan het eind van de middag te horen dat de vlucht mogelijk vandaag wel kan worden uitgevoerd.

Omdat de maatschappij een strak vliegschema hanteert met maar één vliegtuig, die zowel Sint-Maarten, Bonaire als Aruba bedient is niet duidelijk of er een extra vlucht wordt uitgevoerd of dat passagiers op al bestaande vluchten met lege stoelen worden geplaatst.

Gisteravond had een deel van de passagiers nog niets gehoord van Jet Air. De maatschappij heeft de telefoon uit staan na 17.00 uur en op de website van Jetair was geen actuele informatie te vinden; de status van de geannuleerde vlucht werd nog steeds als ‘op tijd’ weergegeven.