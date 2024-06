Luchtvaart & Reizen Jetair vraagt eigen faillissement aan Redactie 18-06-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao heeft op 18 juni 2024 het faillissement uitgesproken van United Caribbean Airlines B.V. en JetAir Caribbean B.V., gezamenlijk bekend als JetAir. JetAir, die lijn- en chartervluchten aanbood van en naar het Caribisch gebied en Zuid-Amerika, heeft de pandemie niet weten te overleven.

Na de verwerving van de benodigde vergunning in november 2019, werd JetAir al snel geconfronteerd met de COVID-pandemie. Dit zorgde voor een moeizame start en had grote gevolgen voor de luchtvaartsector in het algemeen en voor JetAir in het bijzonder. De daaropvolgende jaren bleek de exploitatie verlieslijdend, en JetAir was niet in staat de noodzakelijke investeringen voor het onderhoud van haar twee F70-vliegtuigen te dragen.

Uiteindelijk moest één van de vliegtuigen worden uit gefaseerd en gedemonteerd, zodat de onderdelen konden worden gebruikt voor het andere vliegtuig. Echter, ook dit tweede vliegtuig heeft dringend een nieuwe motor nodig, een investering die JetAir zich niet kan veroorloven. Met een verlies van ruim Naf 2.000.000 over de eerste vier maanden van 2024, zag JetAir zich genoodzaakt haar eigen faillissement aan te vragen.

Vliegtuigen

De curatoren hebben in overleg met het bestuur besloten alle operaties volledig te staken. De vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond en alle toekomstige vluchten worden geannuleerd. De focus van de curatoren ligt nu op het informeren van passagiers, werknemers en andere belanghebbenden, het inventariseren van de bezittingen, en het onderzoeken van de mogelijkheden voor een doorstart van JetAir.