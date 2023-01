JetBlue breidt vluchten op Curaçao vanuit New York-JFK uit van drie naar vijf

WILLEMSTAD – JetBlue vliegt vanaf 6 april met twee extra vluchten vanaf New York naar Curaçao. De non-stop route wordt daarbij uitgebreid van drie dagen per week naar vijf dagen. De vluchten vanuit John F Kennedy International Airport worden uitgevoerd op maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.

In het afgelopen jaar was er een toenemende vraag vanuit de Amerikaanse markt. De Curaçaose toeristen board CTB denkt dat die markt dit jaar twintig procent toeneemt. In 2022 kwamen er meer dan 93.000 verblijfstoeristen uit de Verenigde Staten van Amerika, samen met Canada leverde dat een marktaandeel van 22 procent op. Dit jaar mikt CTB op 112.000 toeristen uit Amerika.

De groei is mogelijk vanwege de opening van verschillende nieuwe resorts, samen met de rebranding en renovaties van bestaande resorts op het eiland.