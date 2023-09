JetBlue gaat vanaf februari dagelijks vliegen tussen Curaçao en New York

WILLEMSTAD – Luchtvaartmaatschappij JetBlue vliegt vanaf februari volgend jaar elke dag tussen Curaçao en New York. Dat zijn twee vluchten meer dan nu. In april van dit jaar steeg het aantal wekelijkse vluchten van drie naar vijf. Dat meldt het Curaçaose Toerismebureau CTB.

De introductie van dagelijkse vluchten is een reactie op de stijgende vraag vanuit de Verenigde Staten. De dagelijkse retourvluchten vertrekken ’s ochtends om 8.00 uur vanuit New York. JFK. Om 13:25 uur arriveert het toestel in Curaçao.

De retourvluchten vertrekken om 14:25 uur uit Curaçao en komen om 18:29 uur aan op JFK.