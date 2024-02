Jeugdparade carnaval Curaçao: kleurrijk en vol sfeer

WILLEMSTAD – De jeugdparade van het Curaçaose carnaval trok duizenden mensen langs de kant van de weg. De groepen zagen er volgens de toeschouwers prachtig en zeer kleurrijk uit. Creativiteit speelde een belangrijke rol, hoewel er groepen waren die, als ze eerder waren begonnen met voorbereiden, iets geweldigs hadden kunnen creëren voor de kinderen, aldus de Èxtra.

De voorzitter van organisator AGKK, Sandy Atimadora, gaf na de optocht aan zeer tevreden te zijn. “De Jeugdoptocht was zeer geslaagd, ik ben erg tevreden. Het was heel kleurrijk en sfeervol.”

Atimadora benadrukte dat de groepen en de dj’s meer tumba zouden moeten spelen. “Houd het geluid laag. Er zijn veel dj’s met een te hard geluid. Minder vuurwerk langs de weg en liedjes die niet geschikt zijn voor de Jeugdoptocht.”

Arrestaties

De politie verrichtte enkele arrestaties tijdens de kinderoptocht. Aan het einde van de optocht werd een man gearresteerd die drugs bij zich had.

Zoals de politie in hun campagne heeft gezegd: ‘als je je misdraagt, zul je het voelen’. In de buurt van Samira werd een man op een scooter gestopt voor controle. Het bleek dat het voertuig waarmee hij reed geen enkele vorm van documentatie had. De bestuurder werd meegenomen en de scooter werd in beslag genomen.

Verderop in de Ojedastraat stopte de politie een andere scooterrijder voor controle en hier troffen ze drugs aan. De bestuurder en de scooter werden meegenomen.