John Leerdam ontvangt Amerikaanse prijs voor anti-racisme Dick Drayer 21-10-2024

Foto | Dick Drayer

WASHINGTON – Voormalig parlementariër John Leerdam is door de Amerikaanse overheid onderscheiden met de prestigieuze Secretary of State’s Award for Global Anti-Racism Champions (GARC). De prijs wordt uitgereikt aan mensen die zich wereldwijd uitzonderlijk hebben ingezet voor de rechten van gemarginaliseerde gemeenschappen en het bestrijden van racisme, discriminatie en xenofobie. Leerdam wordt erkend voor zijn jarenlange strijd voor raciale gelijkheid in Nederland en zijn rol als voorvechter van de rechten van mensen van Afrikaanse afkomst.

Leerdam heeft meer dan veertig jaar actief bijgedragen aan het verbeteren van de positie van mensen van Afrikaanse afkomst in de Nederlandse samenleving. Hij is oprichter van de Black Achievement Month, een jaarlijks evenement dat zwarte uitmuntendheid viert, en heeft gediend als lid van de Tweede Kamer. Leerdam heeft op verschillende niveaus van de overheid geadviseerd over kwesties rondom raciale gelijkheid en was betrokken bij de deelname van Nederland aan het internationale Decennium voor Mensen van Afrikaanse Afkomst, een initiatief van de Verenigde Naties. Daarnaast speelt hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van het toekomstige Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam.

De Amerikaanse GARC-prijs werd in 2023 ingesteld en wordt uitgereikt aan activisten van over de hele wereld. Dit jaar behoorden naast Leerdam nog vijf anderen tot de gehuldigden, waaronder mensenrechtenactivisten uit Ghana, Nepal en Mexico. De Amerikaanse overheid benadrukt met deze prijs de mondiale aard van systemisch racisme en erkent de behoefte aan wereldwijde oplossingen om discriminatie en ongelijkheid tegen te gaan. Hoewel de Verenigde Staten zelf nog veel werk te doen hebben op het gebied van raciale rechtvaardigheid, wil het land zijn bijdrage leveren aan de bevordering van mensenrechten en fundamentele vrijheden wereldwijd.

