2 Gedeeld

WILLEMSTAD – Notaris Johnny Kleinmoedig is weer vrij. Twee weken heeft de bekende notaris en pianist vastgezeten in de SDKK. Gisteren mocht hij gaan, nadat de rechtbank bepaald had dat er geen vluchtgevaar is.

Kleinmoedig werd op 10 september veroordeeld omdat hij als notaris geld bestemd voor anderen zelf had gebruikt, onder meer om een dure vleugel te kopen. 1,4 miljoen gulden werd op die manier verduisterd. De notaris werd veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden en de ontzetting uit het ambt voor een periode van vijf jaar.

Kleinmoedig is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis.

Lees ook: