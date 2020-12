Jonathan is de eerste professionele kunstschaatser uit Curaçao

130 Gedeeld

Jonathan Lourens (27) is de eerste en tot nu toe enige professionele kunstschaatser uit Curaçao, meldt AT5. Op de website van de Amsterdamse stadsomroep vertelt Jonathan hoe hij van een tropisch eiland op het ijs is beland. Zijn liefde voor het kunstschaatsen is groot, al vindt hij dat er nog veel winst valt te behalen in de sport als het op diversiteit aankomt.

Jonathan is geboren op Curaçao en groeit op met veel dans en muziek uit de Antilliaanse cultuur. Hij danst salsa, bachata, ritmo kombina en begint met tapdansen als hij negen is. Opvallend genoeg was Jonathans eerste schaatservaring op Curaçao, toen er een tijdelijke nepschaatsbaan was aangelegd.

Op zijn 16e verhuist hij naar Nederland voor zijn studie. In zijn zoektocht naar een uitdagende sport naast het studeren, brengt zijn passie voor dansen en entertainen hem tot zijn keuze voor kunstschaatsen.

