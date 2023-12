Jong gekweekte koralen op Curaçao doorstaan hitte-stresstest

WILLEMSTAD – Het Caribbean Research & Management of Biodiversity, beter bekend als Carmabi, heeft bemoedigende resultaten gedeeld over de weerstand van jong gekweekt koraal tegen koraalbleken, ondanks de extreme hittegolf die Curaçao dit jaar heeft getroffen. Deze bevindingen vormen een belangrijke ontwikkeling in het onderzoek naar koraalbehoud en -herstel.

In grote delen van het Caribisch gebied heeft dezelfde hittegolf aanzienlijke schade toegebracht aan koraalriffen, met veel soorten die ernstige verbleking vertoonden. Op Curaçao, waar veel koralen ook tekenen van stress vertoonden, is nu hoop dat de situatie zal verbeteren nu de watertemperaturen zijn gedaald.

Secore International, een langdurige partner van Carmabi gespecialiseerd in koraalrifherstel, heeft onderzoek gedaan naar de gezondheid van jonge hersenkoralen die zijn gekweekt uit voortplantingsmateriaal.

Koraalverbleking

De hittestress van een volwassen hersenkoraalkolonie leidt tot ‘verbleking’ doordat symbiotische algen hun gastheer, het koraal, van voedsel voorzien door fotosynthese, maar gifstoffen beginnen te produceren wanneer het zeewater boven de 29 graden opwarmt.

Daardoor wordt het koraal gedwongen ze te verdrijven. Omdat deze algen aan koralen hun typische groen/bruine kleur geven, lijken de koralen te verbleken als de algen worden uitgestoten. Het koraalweefsel zelf is transparant, waardoor het onderliggende witte skelet zichtbaar wordt. Daarom wordt dit fenomeen in het Engels coral bleaching, koraalverbleking genoemd.

Potentieel

De jonge koralen, tussen de één en vier jaar oud, vertoonden volgens de onderzoekers geen tekenen van verbleking, in tegenstelling tot veel volwassen kolonies in hun omgeving. Dit fenomeen is ook waargenomen bij andere koraalsoorten in verschillende locaties zoals Mexico, de Dominicaanse Republiek, en Cuba.

Deze observaties benadrukken het potentieel van koraalveredeling en restauratietechnieken gebaseerd op seksuele voortplanting. Sinds 2010 werken Secore en Carmabi samen aan het verbeteren van deze technieken.

Tijdens jaarlijkse koraalvoortplantingsevenementen worden gameten van koralen verzameld en vermengd om honderdduizenden genetisch unieke koraalnakomelingen te creëren. Dit biedt een kans op genetische diversiteit, wat cruciaal is voor de aanpassing en overleving van koraal onder verschillende omstandigheden.

Nieuwe inzichten

Tot op heden hebben Secore en Carmabi tienduizenden jonge koralen van diverse soorten in de wateren rond Curaçao uitgezet. Het feit dat deze jonge koralen beter bestand zijn tegen koraalbleken dan hun volwassen tegenhangers, biedt nieuwe inzichten in de dynamiek van koraalresistentie en aanpassingsvermogen. Dit benadrukt het belang van doorgaand onderzoek en inspanningen voor koraalherstel om bedreigde koraalpopulaties te ondersteunen.

De precieze mechanismen achter de grotere weerstand van jonge koralen tegen hittestress zijn nog niet volledig begrepen. Mogelijke verklaringen kunnen genetische factoren of voordelen gerelateerd aan hun kleinere formaat zijn. Hoe dan ook, deze bevindingen leveren een waardevolle bijdrage aan de kennis over koraalbehoud en bieden hoop voor toekomstige inspanningen om bedreigde koraalriffen te herstellen en te beschermen.