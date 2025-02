Politie en Justitie Jonge man van 20 doodgeschoten in zijn auto Dick Drayer 11-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Curaçao is in korte tijd opgeschrikt door een tweede moordzaak. Gisteren rond het middaguur werd een 20-jarige man doodgeschoten in zijn auto bij de garage-ingang van een woning aan de Kaya Ser’i Popchi in Sun Valley.

Rond 14.30 uur ontving de meldkamer van de politie een melding van een schietpartij op deze locatie. Agenten troffen bij aankomst een man in een voertuig met meerdere schotwonden. Hij vertoonde geen tekenen van leven. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat een auto langsreed, waarna een gemaskerde man uitstapte en gericht schoten afvuurde op het slachtoffer. De auto stond geparkeerd in een garage, en de man werd in het bovenlichaam geraakt.

Na de schietpartij vluchtte de dader van de plaats delict. Hulpdiensten arriveerden snel, maar konden niets meer voor het slachtoffer betekenen. Op de grond lagen gebroken glas en bloedsporen naast het voertuig. De forensisch arts stelde het overlijden vast en het Openbaar Ministerie gaf opdracht om het lichaam in beslag te nemen voor verder onderzoek.

De politie identificeerde het slachtoffer als Julien Jundrick Lucas, geboren op 24 oktober 2004 op Curaçao. Het onderzoek naar deze moord is nog in volle gang.

