Jonge voetballer doodgeschoten in Soto

WILLEMSTAD – Vannacht is in Soto een man neergeschoten en om het leven gekomen. De schoten werden gelost in een van de kleine steegjes naast de kerk van Soto.

Een buurtbewoner hoorde de schoten en zag een man bewegingsloos liggen op het terrein achter de kerk, hij had drie schotwonden.

Het slachtoffer was gekleed in een wit T-shirt, een zwarte korte broek en witte slippers. Hij kwam uit de buurt en was daar zeer bekend, vooral als voetballer. Hij was even daarvoor nog gezien in een snèk en liep terug naar huis. Zijn identiteit is nog niet vrijgegeven.